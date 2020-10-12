“التربية” تخاطب اللجنة الصحية العليا لإعادة 5 آلاف معلم عالق

ذكرت صحيفة “الجريدة” نقلاً عن مصادرها أن وزارة التربية بصدد مخاطبة اللجنة الصحية العليا للتنسيق بشأن عودة المعلمين العالقين في الخارج إلى البلاد خلال الاسبوع الجاري.

وقالت المصادر إن الوزارة جهزت كشوفات المعلمين العالقين في الخارج من الوافدين والخليجيين، حيث انتهى قطاع الشؤون الادارية من اعدادها بعد أن كان تسلمها من مكتب وكيل الوزارة بالانابة فيصل المقصيد مطلع اكتوبر الجاري.

وأوضحت المصادر أن قطاع التعليم العام أعد هذه الكشوفات المفصلة بالتنسيق مع المناطق التعليمية الست والتي تتضمن اعداد المعلمين واسماءهم وتخصصاتهم التعليمية من الوافدين والخليجيين، لافتة إلى أن عددهم الاجمالي يفوق الـ 5 آلاف معلم ومعلمة، منهم حوالي ألف معلم ومعلمة خليجيين اضافة إلى 4 آلاف معلم وافد.

المصدر: الجريدة