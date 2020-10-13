“جونسون آند جونسون” توقف مؤقتا تجربة تطوير لقاح كورونا

اعلنت شركة (جونسون آند جونسون) “توقفها مؤقتا” عن منح جرعات للمشاركين في تجربة تطوير لقاح فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) سريريا وذلك بسبب اصابة احد المشاركين “بمرض غير مبرر”.

وذكرت الشركة في بيان امس الاثنين انه وفقا لارشادات الشركة المتبعة يتم تقييم ودراسة الامراض وحتى الخطيرة منها المتوقع اصابة المشاركين بها وتقييمها مؤكدة “الالتزام القوي” تجاه سلامة المشاركين اذ تجري مراجعة المرض الذي ظهر على أحد المشاركين.

وتعتبر (جونسون آند جونسون) شركة الادوية العملاقة ومقرها الولايات المتحدة احدى الشركات العديدة التي تتسابق لانتاج أول لقاح في العالم للفيروس.

ووصلت الشركة حاليا في المرحلة الثالثة من عملية تتكون من ثلاث مراحل لتطوير اللقاح سريريا وخلال تلك العملية يتم إعطاء اللقاح لآلاف الأشخاص ويتم اختبار فعاليته وسلامته.

وكانت الشركة اعلنت الشهر الماضي تسجيل 60 الف شخص من ثلاث قارات للمشاركة في المرحلة الثالثة.