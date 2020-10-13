“نزاهة”: إنشاء اللجنة العليا للانتخابات يرسخ الشفافية في العمل البرلماني

رحبت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بخطوة إحالة مشروع قانون لإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات للجهات المختصة لدراسته تمهيدا لاتخاذ الخطوات الإجرائية لاعتماده.

وأشادت الهيئة بهذه الخطوة المهمة التي من شأنها الإسهام في إنفاذ أولويات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019-2024 بشأن حوكمة القطاع العام وترسيخ النزاهة في العمل البرلماني وتحقيق الشفافية في الممارسة الانتخابية، حيث تعزز بدورها الثقة لدى الناخبين والمجتمع تجاه العملية الانتخابية ونتائجها وتعبيرها عن الإرادة الحقيقية للناخبين بما يتوافق مع الأطر الدستورية وسيادة القانون وقواعد النزاهة الوطنية.

وأكدت «نزاهة» أن إنشاء جهة مستقلة للانتخابات سوف تجسد الرغبة الحقيقية في تطوير النزاهة في المؤسسات البرلمانية والشفافية في ممارسات الانتخاب، وتحسين موقع الكويت في المؤشرات الدولية ذات الصلة بقياس نزاهة وشفافية الأداء الديموقراطي والارتقاء بعملية الإصلاح والحوكمة ودعم مقاصد التنمية المستدامة وفق رؤية كويت جديدة 2035.