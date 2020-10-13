“الخدمة المدنية” يسحب 43 قرار نقل وندب في هيئة الزراعة

طلب ديوان الخدمة المدنية سحب 43 قرار ندب ونقل في الهيئة العامة للزراعة.

وقال الديوان في كتاب أرسله إلى الهيئة «يجب سحب جميع القرارات لمخالفتها لصحيح أحكام القانون وموافاتنا بقرارات السحب خلال موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ الكتاب الوجه إلى الهيئة».

وأوضح كتاب الديوان، أن القرارات المذكورة خالفت قانون 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، ولم تلتزم بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الإشرافية في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات، مشيراً إلى أن القرارات خالفت كذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 10 لسنة 2002 بشأن نظام تعيين مراقبين لشؤون التوظف بالوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة.

المصدر : القبس