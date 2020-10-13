قالت مؤسسة الموانئ الكويتية ان ما تم تداوله حول “تعليق مشروع ميناء مبارك الكبير لاجراء مزيد من الدراسة” قد جاء في غير سياقه الاساسي وتسلسله الصحيح.

واوضحت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء انه تم اجتزاء التصريح الذي نسب في غير سياقه الصحيح لمدير عام المؤسسة الشيخ يوسف العبدالله الصباح من حوار كامل مطول ضمن احد النقاشات التي شارك فيها الشيخ العبدالله مؤخرا في احد المؤتمرات المنعقدة باللغة الانجليزية عن بعد.

واشارت المؤسسة الى انها تحتفظ بنسخة مسجلة من الحوار كاملا نافية ان يكون قد تم تعليق العمل بالمشروع بالكامل.

وقال الشيخ يوسف العبدالله وفق البيان أن العمل بالمشروع متوقف من النواحي الانشائية فقط.

ولفتت الى ان مدير عام المؤسسة قد استعرض مشاريع المؤسسة القادمة المندرجة تحت خطة التنمية 2035 ولم يتطرق الى مشروع ميناء مبارك وذلك لعدم تبعيته لمؤسسة الموانئ الكويتية.

وبينت المؤسسة ان ترجمة الحوار من اللغة الانجليزية قد تمت بشكل غير دقيق ما سبب تغييرا في المعنى ولبسا مشيرة الى ان الصورة التي تم تداولها على انها تعود لميناء مبارك هي في الواقع تعود إلى ميناء خليفة الواقع في إمارة أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

وناشدت إدارة العلاقات العامة في المؤسسة كافة وسائل الاعلام والحسابات الاخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة واستقاء الاخبار والتصريحات الهاصة بالمسؤولين من مصادرها الرسمية.