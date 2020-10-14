“الداخلية”: قطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الأحكام يقوم بجولة تفتيشية مفاجئة على السجن المركزي ويضبط ممنوعات 

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية في بيان توضيحي لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود احداث شغب داخل مجمع السجون .

وأوضحت الادارة ان فرقة السيطرة والإسناد الأمني التابعة لقطاع شؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام واثناء قيامها بعمل بجولاتها التفتيشية دورية المفاجئة على عنابر السجن المركزي، لاحظت بعض النزلاء يستخدمون هواتف نقالة داخل احدى الزنزانات ،فتم التوجه إليهم لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومصادرة تلك الهواتف وعند قيام عناصر الفرقة بمصادرة الهواتف قام بعض النزلاء برفض تسليمها والاحتكاك المباشر بعناصر الفرقة ومقاومتهم، وبسط عناصر الامن السيطرة بالعنبر حفاظا على سلامة باقي النزلاء مما أدى الى وجود بعض الإصابات لدى بعض عناصر الفرقة والنزلاء وتم إحالتهم جمعيا إلى مستشفي الفروانية لتلقي العلاج اللازم .

وتواجد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام سالم النهام ، داخل السجن المركزي واطلع على الاجراءات الامنية التى تم اتخاذها من قبل فرقة التفتيش واطمأن على سلامة الاجراءات من خلال النظام الامني المتمثل في كاميرات المراقبة الامنية. وتم حضور القيادات الامنية بالموقع ، اللواء طلال معرفي وكيل وزارة الداخلية المساعد للمؤسسات الاصلاحية واللواء محمد العنزي مدير عام الادارة العامة للرقابة والتفتيش والعقيد صلاح الشطي مدير عام الادارة العامة للشؤن القانونية والمحامي/ محمد حمزه صرخوه

وأكدت الادارة ان وزاره الداخليه لاتقبل باي اجراء يخالف القوانين المنظمه وان قطاع المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام يطبق جميع مبادئ حقوق الانسان مع النزلاء سواء في الكرامة او العيش الكريم وان الدور الرقابي التي تلعبه المؤسسات الإصلاحية مع النزلاء هدفه الأول هو حمايتهم وإصلاحهم حتى يعودوا الى المجتمع اعضاء فاعلين.