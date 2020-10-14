ترامب: شعرت كما لو أني سوبرمان بعد تناول أحد الأدوية!

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه أحس بنفسه كما لو أنه “سوبرمان” بعد تناول أحد الأدوية التي كان يعالج بها ضد “كوفيد -19”.

وكان ترامب قد عولج بعد إصابته بعدوى كورونا بمصل تجريبي يعتمد على الأجسام المضادة أنتجته إحدى الشركات الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي أمام تجمع لمؤيديه بولاية بنسلفانيا في وصف هذه الحالة التي اعترته: “كل ما أعرفه هو أنني تناولت شيئا ما، مهما كان، لكني شعرت بتحسن سريع جدا. لا أعرف مرده. الأجسام المضادة … الأجسام المضادة … لا أعرف.. لقد تناولته وقلت إني أحس بنفسي مثل سوبرمان”.

وأكد ترامب علاوة على ذلك، أنه طور حتى الآن مناعة، وهو لا يشكل خطرا على الآخرين من حيث نقل عدوى فيروس كورونا.

وروى الرئيس الأمريكي أن الأطباء أبلغوه بأن لديه مناعة، مضيفا “يمكنني النزول (من المنصة) والبدء في تقبيل الجميع. سأقبل الجميع..رجالا ونساء”.

ترامب أعرب كذلك عن شكره للأطباء الذين قاموا بعلاجه بقوله: “هناك شيء واحد رائع في كونك رئيسا، إذا كنت لا تشعر بنفسك بنسبة 100٪، فلديك أطباء أكثر مما كنت تعتقد أنهم موجودون في العالم. كنت محاطا بنحو 14 منهم”.

المصدر: تاس