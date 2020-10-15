قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم الأربعاء ان فرقها التفتيشية قامت بإيقاف وإغلاق ست شركات مختصة في شحن المواد الغذائية لرصدها مواد تموينية مدعومة من الدولة بصدد شحنها خارج البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أنه جار استكمال الاجراءات القانونية بحق تلك الشركات وتحويلها إلى النيابة التجارية لمخالفتها اللائحة التنفيذية رقم 117 لسنة 2013 مؤكدة عدم سماحها بشحن تلك المواد إلى خارج البلاد.

وأشارت الى ان فرقها التفتيشية قامت بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك الكويتية بالتدقيق والتحري حول عدة شركات برية وجوية وبحرية في شتى مناطق البلاد للتأكد من عدم وجود اي سلع مدعومة من الدولة.

وشددت التجارة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف القانون مع شركات الشحن أو غيرها لافتة إلى أن تلك المواد المدعومة هدفها تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق الاستقرار الغذائي.