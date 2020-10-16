حاكمة ميشيغان: صدمت من ردة فعل ترامب بعد إحباط محاولة اختطافي

قالت حاكمة ولاية ميشيغان، غريتشن ويتمير، أنها “صُدمت” من رد فعل الرئيس دونالد ترامب “المروع” بعد أن كشف المسؤولون الفيدراليون أنهم أحبطوا مؤامرة لاختطافها في انتخابات نوفمبر.

ولفتت ويتمير في حديث لقناة “nbcnews” الى أنه في لحظة الإعلان عن إحباط العملية، “تواصل معي الكثير من زملائي المحافظين، الجمهوريين والديمقراطيين، تواصلوا ليقولوا، هل أنت بخير؟ كيف حال عائلتك؟”، مضيفة: “هذا ما يفعله الأشخاص المحترمون. ولكن وللأسف، لم يكن هذا هو الرد في البيت الأبيض”.

في غضون ساعات من هذه المقابلة التي أجريت صباح الخميس، قال ترامب لشبكة “فوكس بيزنس”: “ويتمر تريد أن تصبح دكتاتورية… لا يستطيع الناس تحملها”.