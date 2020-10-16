اعلنت إيران اليوم الجمعة تسجيل 265 حالة وفاة و4552 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) خلال الساعات ال 24 الماضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية الدكتورة سيما سادات لاري في تصريح صحفي انه “تم تسجيل 265 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 29870 حالة”.

وأضافت المتحدثة انه تم كذلك تسجيل 4552 إصابة جديدة في نفس الفترة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 522387 حالة مشيرة الى ان حالات الشفاء بلغت 420910 حالات في عموم البلاد.

وتعيش إيران منذ فترة الموجة الثالثة من تفشي فيروس (كورنا المستجد – كوفيد 19) مع تصاعد عدد الإصابات والوفيات اليومية جراء الفيروس.