أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة ارتفاع عدد وفيات فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الى 43429 حالة بعد تسجيل 136 حالة وفاة جديدة خلال الساعات ال24 الماضية. وأكدت وزارة الصحة البريطانية في بيان صحفي انها أحصت كذلك 15650 إصابة جديدة بالعدوى الامر الذي رفع اجمالي الاصابات المؤكدة الى حوالي 689 الف حالة.

وكان عمدة لندن صديق خان أعلن انه بداية من غد السبت سيمنع على الاسر المختلفة الاختلاط في الاماكن المغلقة سواء الخاصة او العامة كما سيمنع تجمع اكثر من ستة اشخاص تحت اي ظرف من الظروف.

وحذر خان من ان الفيروس ينتشر بسرعة في اغلب مناطق لندن في حين ان بعض المناطق وصلت بها العدوى الى 100 شخص لكل 100 الف نسمة معتبرا ان اجراءات اكثر تشددا قد تكون ضرورية خلال الاسابيع المقبلة وعلى المستوى الوطني من اجل تخفيف وتيرة انتشار الفيروس.

وأعلنت الحكومة البريطانية يوم الاثنين الماضي اعتمادها نظام انذار لتحديد مستوى عدوى الفيروس في إنجلترا يتضمن ثلاثة مستويات مختلفة هي (متوسط) و(عالي) و(عالي جدا) لوصف نسبة انتشار العدوى محليا في مختلف المناطق والمدن.