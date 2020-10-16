أعلن الأردن اليوم الجمعة تسجيل 28 حالة وفاة بالاضافة إلى 1539 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد- كوفيد 19) بينها 11 إصابة وافدة.

وذكر بيان مشترك لرئاسة الوزراء ووزارة الصحة ان الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 310 حالات وفاة و34548 اصابة بالفيروس التاجي.

واوضح البيان أن المملكة سجلت في المقابل اليوم 127 حالة شفاء فيما اجرت السلطات الصحية حوالي 18 ألف فحص مخبري للتحري عن إصابات بالفيروس ليرتفع العدد الاجمالي للفحوص منذ بدء انتشار الجائحة الى نحو 535ر1 مليون عينة.

وبدأ الأردن منذ الأسبوع الماضي تطبيق حظر تجول شامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في اطار إجراءات تسعى من خلالها الحكومة للحد من انتشاء الفيروس.