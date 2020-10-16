أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الجمعة تسجيل خمس حالات وفاة بالاضافة إلى 221 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد ـ كوفيد 19)”.

وقال المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالوزارة الدكتور جمال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 1841 حالة وفاة و53998 اصابة بالفيروس التاجي.

وأضاف أن الإصابات الجديدة تم رصدها في 28 ولاية منها 22 ولاية سجلت أقل من 10 حالات فيما لم يتم تسجيل أي إصابة في 20 ولاية.

وأكد أن الجزائر العاصمة تصدرت مجددا عدد الإصابات اليومية بتسجيلها 53 حالة جديدة متبوعة بولاية جيجل شرقي البلاد باكتشافها 33 حالة ثم ولاية بجاية شرقي البلاد بواقع 23 إصابة جديدة وولايتي باتنة شرقي البلاد والبليدة التي تعتبر بؤرة الوباء بتسجيلهما 14 حالة جديدة في كل منهما ثم ولاية وهران غربي البلاد بواقع 12 حالة جديدة.

وأشار إلى أن اللجنة رصدت خلال ال 24 ساعة الأخيرة خمس وفيات جديدة غالبيتها لاشخاص من أصحاب الأمراض المزمنة ليرتفع الإجمالي إلى 1841 وفاة موزعة في 40 ولاية.

كما لفت إلى أنه تم بالمقابل تسجيل 126 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم إلى 37856 حالة فيما يوجد 36 مريضا يتلقون العلاج في غرف العناية الطبية المركزة.