دعت سفارة دولة الكويت لدى فرنسا اليوم السبت المواطنين المتواجدين على الاراضي الفرنسية إلى ضرورة التقيد التام باجراءات حظر التجول الليلي من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

وقالت السفارة في بيان انه سيتم اعتبارا من اليوم تطبيق حظر التجول الليلي في إيل دو فرانس (باريس وضواحيها) وغرونوبل وليل وليون وإيكس ان بروفانس ومارسيليا ومونبلييه وروان وتولوز وسانت إتيان.

وأكدت السفارة ضرورة التزام جميع المواطنين بعدم مغادرة مقرات سكنهم في اوقات الحظر والتواصل معها في حالات الطوارئ على الرقمين التاليين: 425-235-147-0033 834-673-670-0033 وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اعلن الاربعاء الماضي تطبيق اجراءات مشددة جديدة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) من بينها فرض حظر تجول ليلي في العاصمة باريس ومدن كبرى واعلان حالة الطوارئ الصحية في عموم البلاد.