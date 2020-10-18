سمحت السلطات السعودية اليوم الاحد للمواطنين والمقيمين بأداء صلاة الجماعة في المسجد الحرام بمكة المكرمة وذلك بعد سبعة اشهر من التعليق بسبب تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19).

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان صحفي اوردته وكالة الانباء السعودية ان السماح بأداء الصلاة في المسجد الحرام يتزامن مع بدء المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة من داخل السعودية لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام بنسبة 75 بالمئة من الطاقة الاستيعابية.

وقامت وزارة الحج والعمرة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الصحة في السعودية برفع درجة الجاهزية والاستعدادات لخدمة المعتمرين وفق أعلى معايير الجودة إضافة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية واستخدام جميع الأنظمة التقنية والبرامج الإلكترونية لتسهيل الإجراءات وتقديم كل الخدمات للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام.

وكانت السعودية علقت في مارس الماضي التواجد والصلاة في الساحات الخارجية للمسجد الحرام والمسجد النبوي وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19). I