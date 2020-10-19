سجلت فرنسا اليوم الاحد 29837 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) لتواصل البلاد تسجيل حصيلة يومية مرتفعة.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان ان الحصيلة الاجمالية للإصابات ارتفعت بذلك إلى 897034 حالة.

كما سجلت السلطات الصحية 85 وفاة جديدة جراء الإصابة الفيروس ليرتفع اجمالي الوفيات في فرنسا إلى 33477 حالة.

واضافت الوزارة ان نسبة النتائج الإيجابية من العدد العام للفحوص الخاصة برصد فيروس (كورونا المستجد) تبلغ حاليا 1ر13 في المئة مقابل 9ر12 في المئة أمس الأول الجمعة.

وتواجه فرنسا في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بعد أن تراجع هذا المؤشر بشكل كبير في الصيف الماضي.

وأعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاربعاء الماضي عن اجراءات مشددة جديدة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا المستجد) من بينها فرض حظر تجول ليلي في العاصمة باريس ومدن كبرى أخرى واعلان حالة الطوارئ الصحية في عموم البلاد.