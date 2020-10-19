مجلس الوزراء: الوضع الوبائي تتعاظم أخطاره مع قرب حلول الشتاء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

وشرح وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح لمجلس الوزراء، آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالوضع الوبائي العالمي، وذلك في ظل انتشار الموجة الثانية من الوباء، في عدد من دول العالم وارتفاع عدد الإصابات لتصل إلى أكثر من 40 مليوناً والوفيات لأكثر من مليون و 116 ألف نسمة.

كما أحاط المجلس علماً بالوضع الصحي في الكويت، من واقع المؤشرات والإحصاءات الخاصة بإجمالي أعداد الإصابات والشفاء والوفيات ومن يتلقون العلاج، والتي تشير إلى تزايد أعداد الإصابات والوفيات.

ودعا مجلس الوزراء مجدداً المواطنين والمقيمين كافة إلى تدارك خطورة الوضع الوبائي الذي تتعاظم أخطاره، مع قرب حلول فصل الشتاء للحد من تفشيه داخل البلاد، وذلك من خلال الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية تنفيذاً للاشتراطات الصحية بهذا الشأن، والتي من أبرزها تجنب الاختلاط، وارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الجسدي حفاظاً على صحة الأفراد وسلامة المجتمع.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للبيئة، وعضوية كل من «وزارة المالية، وزارة الأشغال العامة، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة»، لمعالجة كافة الأوضاع والتعديات ذات الصلة بالمخلفات الصحية والصناعية للمناطق الصناعية القائمة، ووضع الحلول الجذرية لضمان عدم ربط المخلفات السائلة الصحية والصناعية مع الشبكات العامة للأمطار ومخلفات الصرف الصحي، وذلك بما يتفق مع المتطلبات والنصوص القانونية والبيئية المنصوص عليها في المادة (35) من قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته.