أعداد إصابات كورونا في ألمانيا مستمرة بالارتفاع والسلطات تتخذ إجراءات مضادة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 6868 خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصبج إجمالي عدد المصابين 373167 شخصا منذ بد تفشي الوباء.

وبحسب آخر بيانات وإحصاءات “معهد روبرت كوخ” للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، تم تسجيل 47 حالة وفاة خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 9836 حتى الآن.

ودفع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، خلال الأسابيع الأخيرة، السلطات الألمانية إلى تشديد الإجراءات الوقائية، حيث فرضت في بعض المدن وضع الكمامة في جميع الأماكن العامة، وحتى في الطرقات والشوارع.

كما ألزمت السلطات في بعض المدن أصحاب المطاعم والمقاهي والحانات بالإغلاق عند الساعة العاشرة مساء، وتم تقليل عدد التجمعات المسموح بها ليصل إلى 20 شخصا فقط.

المصدر: وكالات