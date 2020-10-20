البنوك تستأنف استقطاع أقساط القروض

استأنفت البنوك المحلية اعتباراً من اليوم، استقطاع أقساط القروض التي توقفت عن تحصيلها في إطار مبادرة طوعية منذ شهر إبريل الماضي، ولمدة 6 أشهر متوالية انتهت في سبتمبر الماضي. وكانت البنوك قد أعلنت عن تأجيل أقساط قروض العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة ستة أشهر، مع تحمل التكلفة المالية المترتبة على ذلك نظرا للتداعيات الاقتصادية التي ترتبت على مواجهة انتشار فيروس كورونا. وشمل قرار البنوك تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والمُقسطة وأقساط البطاقات الائتمانية لكافة عملاء البنوك المحلية من المواطنين “مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأية رسوم أخرى.كما شملت أيضا تأجيل أقساط القروض والتسهيلات الائتمانية لعملاء البنوك من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 شهور مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل.