أعلنت وزارة التربية الكويتية الانتهاء من تصوير 2032 حلقة تعليمية للفصل الدراسي الأول 2020/2021 لجميع المراحل التعليمية من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية بما فيها التعليم الديني.

وقال الموجه الفني ومنسق عام القنوات التربوية في الوزارة حمد البحوه في تصريح صحفي اليوم الأربعاء إن تجربة التصوير كانت ناجحة بكل المقاييس على الرغم من تعارض الحصص الدراسية في المدارس بالفترة الصباحية لكن المعلمين والموجهين الفنيين بذلوا قصارى جهدهم لتصوير الحلقات التربوية بنجاح.

وأعرب البحوه عن بالغ الشكر للمعلمين الذين يعملون بإخلاص لاستمرار سير العملية التعليمية وسط الأزمة الراهنة – المرتبطة بانتشار فيروس كورونا – مؤكدا أن أساس التعليم هم المعلمون والقائمون على توجيههم في القنوات التعليمية.

يذكر أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للخطة المرتبطة بالعام الدراسي 2020/2021 للتعليم الإلكتروني (عن بعد) وتقديمه بشكل متميز لأبنائنا الطلبة.