“التربية”: اختبارات فصلية للطلبة بمختلف المراحل الدراسية

عقد وزير التربية ووزير التعليم العالي د. سعود الحربي اجتماعا موسعا مع قياديي وزارة التربية والموجهيين بهدف بحث موضوع الية تقييم الطلبة وعقد الاختبارات الفصلية للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٠/٢٠٢١

وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة ل الجريدة ان الوزارة بصدد اتخاذ قرار بعقد اختبارات فصلية للطلبة في مختلف المراحل الدراسية مشيرة الى وجود اختلاف في وجهات النظر حول الاختبارات حيث يرى البعض الاكتفاء بالاختبارات الالكترونية مع وضع الية للرقابة الالكترونية في حين يرى اخرون اهمية الاختبارات الورقية لقياس دقيق وحقيقي لمستوى الطالب

واوضحت المصادر ان الارجح حاليا هو اتخاذ القرار بالختبارات الالكترونية وتكليف الجهات المختصة وضع ضوابط لمراقبتها بوسائل الكترونية منوهة الى انه في حال تحسن الظروف الصحية وسماح السلطات بعقد الاختبارات الورقية ستكون التربية جاهزة لعقدها لاسيما وانها ستعمل بمسارين الكتروني وورقي.

المصدر : الجريدة