إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على استخدام “ريمديسيفير” لعلاج كورونا

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم الخميس ترخيصا لاستخدام عقار (ريمديسيفير) من أجل علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ليكون بذلك أول دواء يحصل على موافقة اعتيادية من الإدارة لعلاج الفيروس الذي تعتبر الولايات المتحدة البلد الأكثر تضررا منه في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

وقال مفوض الإدارة ستيفن هان إن “الموافقة مدعومة ببيانات من تجارب سريرية متعددة قامت الوكالة بتقييمها بدقة وتمثل معلما علميا مهما في التصدي لجائحة كوفيد – 19”.

وأضاف هان في بيان “كجزء من برنامج تسريع علاج فيروس كورونا التابع لإدارة الغذاء والدواء ستواصل الوكالة المساعدة في نقل المنتجات الطبية الجديدة إلى المرضى في أقرب وقت ممكن وفي الوقت نفسه تحديد ما إذا كانت فعالة وما إذا كانت فوائدها تفوق مخاطرها”.

ورغم أن دراسة عالمية برعاية منظمة الصحة العالمية نشرت بداية الشهر الجاري توصلت إلى أن العقار لم يساعد المرضى على النجاة أو حتى التعافي بشكل أسرع إلا أن دراسة أمريكية كشفت عن أن العقار يقصر وقت الشفاء لبعض المرضى بنحو الثلث.

وسبق أن حصل هذا العقار على موافقة طارئة مؤقتة من الإدارة لعلاج الفيروس.

وتأتي هذه الموافقة بعد أن شهدت أكثر من 30 ولاية من أصل ولايات البلاد الخمسين ارتفاعا في أعداد الإصابات مقارنة بالأسبوع السابق بما يتزامن أيضا مع وصول عدد الوفيات في عموم البلاد إلى أكثر من 222 ألفا بينما أصيب نحو 33ر8 مليون شخص به بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.