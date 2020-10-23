السودان و”الكيان الصهيوني” يتفقان على بدء علاقات بينهما

أعلن البيت الأبيض، اليوم (الجمعة)، عن اتفاق السودان والكيان الصهيوني على البدء في علاقات بينهما.

وذكر بيان مشترك أن ترمب والبرهان وحمدوك ونتنياهو تحدثوا اليوم، وناقشوا تقدم السودان التاريخي تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة.

وأضاف بيان : إن قادة أميركا والسودان وإسرائيل أن الخرطوم وتل أبيب اتفقتا على بدء علاقات اقتصادية وتجارية، مع التركيز مبدئياً على الزراعة.

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات لاستعادة حصانة السودان، وتخفيف أعباء ديونه.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب : أتوقع انضمام دول كثيرة لاتفاقات السلام خلال أسابيع أو أشهر، وهناك 5 دول راغبة بالانضمام للسلام مع إسرائيل.

واعتبر أن اتفاق السودان والكيان الصهيوني على تطبيع العلاقات خطوة رئيسية أخرى نحو بناء السلام في الشرق.

من جانبه، أفاد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن دائرة السلام في المنطقة تتوسع بشكل سريع.