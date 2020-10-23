“التعاون الإسلامي” تدين بشدة الرسوم المسيئة للرسول محمد صل الله عليه وسلم

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم مستغربة الخطاب السياسي الرسمي الصادر عن بعض المسؤولين الفرنسيين الذي يسيء للعلاقات الإسلامية – الفرنسية ويغذي مشاعر الكراهية من أجل مكاسب سياسية حزبية.

وقالت منظمة التعاون الإسلامي في بيان صحفي إنها ستواصل إدانة السخرية من الرسل عليهم السلام في جميع الديانات السماوية.

واكد البيان مجددا شجب منظمة التعاون الاسلامي اي اعمال ارهابية ترتكب باسم الدين في اشارة للجريمة البشعة التي ارتكبت في حق مواطن فرنسي في العاصمة الفرنسية باريس.

واشار البيان إلى ان تلك الجريمة لا تمثل الإسلام ولا قيمه السمحة وإنما هو إرهاب ارتكبه فرد او جماعة يجب ان تتم معاقبتهم وفق الأنظمة إلا انها في الوقت ذاته تستنكر اي تبرير لإهانة الرموز الدينية من اي ديانة باسم حرية التعبير.

واكد البيان مجددا شجب ربط الإسلام والمسلمين بالإرهاب.