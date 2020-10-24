“نزاهة”: إحالة تقرير حول شبهات تقصير وإهمال لإشرافيين بواجباتهم الوظيفية

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” بأنها أحالت تقريراً أعدته لجنة تحقيق مشكلة بقرار وزاري، حول ما نسب الى اشرافيين وآخرين من شبهات واتهامات بالتقصير والإهمال بواجباتهم الوظيفية مما الحق ضرر جسيم بأموال جهة الإدارة نتيجة عدم قيام المبلغ ضدهم ببذل العناية اللازمة لإعداد دفاعها بالدعاوى القضائية المرفوعة من قبل احدى الشركات المحلية.

وأفادت (نزاهة) بأن نتائج ما قامت به من أعمال تحقيق وتحري وجمع معلومات أدت إلى الاطمئنان لتوافر أدلة واضحة على وجود شبهة ارتكاب جريمة الاضرار بإهمال بالمال العام المؤثمة بنص المادة (١٤) من القانون رقم (١) لسنة ١٩٩٣ بشأن حماية الأموال العامة.

وأكدت نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد اليها، متى ما توافرت بها الاشتراطات الشكلية والموضوعية الواردة في قانون رقم (٢) لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.