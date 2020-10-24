ريال مدريد يستعيد توازنه بدك شباك برشلونة

نجح ريال مدريد في الانتصار (3-1) على غريمه ومضيفه برشلونة، اليوم السبت، في ملعب كامب نو، ضمن الجولة السابعة من الليجا، ليستعيد الفريق الملكي توازنه بعد هزيمتين أمام قادش وشاختار دونيتسك.

وسجل لريال مدريد، فيدي فالفيردي في الدقيقة 5، وسيرجيو راموس من ركلة جزاء، في الدقيقة 63، ولوكا مودريتش في الدقيقة 90، بينما أحرز أنسو فاتي لبرشلونة في الدقيقة 8.

وبهذا الانتصار، يرفع ريال مدريد رصيده للنقطة 13، في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد برشلونة عند 7 نقاط، في المركز العاشر.

وبدأ الفريق الملكي المباراة بضغط مبكر، ومن أول هجمة نجح فالفيردي في التسجيل، حيث تلقى تمريرة في العمق من كريم بنزيما، وسدد بقوة أقصى يمين الحارس نيتو في الدقيقة 5.

وجاء الرد سريعًا من برشلونة، حيث تلقى جوردي ألبا كرة في منطقة الجزاء، ومررها عرضية أرضية أمام الشاب أنسو فاتي، الذي سدد بسهولة على يسار الحارس تيبو كورتوا، ليعادل النتيجة.

وأطلق البرازيلي فيليب كوتينيو تسديدة، في الدقيقة 15، من على حدود منطقة الجزاء، لكن حارس الريال كورتوا تصدى لها ببراعة.

وكاد ميسي أن يسجل الهدف الثاني للبلوجرانا، في الدقيقة 24، حيث استقبل كرة في منطقة الجزاء، وراوغ راموس وسدد كرة أبعدها كورتوا.

وبعدها بدقيقة واحدة، انطلق كريم بنزيما ليصوب بقوة، لكن نيتو تمكن من التصدي له.

وخرج ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد، من الملعب في الدقيقة 43، بعدما شعر بالألم في الركبة اليسرى، وقرر مدرب الفريق زين الدين زيدان، الدفع بلوكاس فاسكيز بدلا منه.

ومع بداية الشوط الثاني، وصلت الكرة لفاتي في الطرف الأيمن لمنطقة الجزاء، وسدد بين قدمي راموس، لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيمن للحارس كورتوا، في الدقيقة 50.

وأرسل فاتي كرة عرضية من الجانب الأيمن، داخل منطقة جزاء ريال مدريد، لتصل إلى كوتينيو الذي سدد بالرأس، لكن في الشباك الخارجية، بالدقيقة 54.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لريال مدريد، في الدقيقة 62، بعد اللجوء لتقنية الفيديو، حيث تبين له جذب كليمنت لينجليت، مدافع برشلونة، لقميص سيرجيو راموس، قائد الضيوف.

وانبرى راموس لتنفيذ الركلة، حيث سجلها بنجاح على يمين نيتو.

ودفع زيدان بمودريتش ورودريجو جويس، بدلا من فالفيردي وأسينسيو.

وعلى الجانب الآخر أجرى رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، 4 تغييرات، حيث أشرك ديمبلي وترينكاو وجريزمان وبرايثوايت، بدلا من بوسكيتس وبيدري وفاتي وألبا.

وتألق نيتو حارس برشلونة، في التصدي لتسديدتين من توني كروس، في الدقيقة 85.

وسدد راموس كرة قوية في الدقيقة 86، مستغلا عرضية من فاسكيز، لكن الحارس نيتو تصدى لها، لترتد أمام فاران، الذي صوب بالرأس بجانب القائم الأيسر لبرشلونة.

ونجح المخضرم مودريتش في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد، في الدقيقة 90، بعدما راوغ نيتو وسدد بوجه القدم الخارجي في منتصف المرمى، ليقتل أحلام البلوجرانا في العودة.



