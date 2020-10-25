حبيب نورمحمدوف يعلن اعتزاله الألعاب القتالية بعد فوزه “القياسي” في أبوظبي

احتفظ البطل الروسي، حبيب نور محمدوف، بلقب بطولة العالم في الوزن الخفيف بعد فوزه السهل وبالإخضاع على الأمريكي جاستن غايتجي، في ختام فعاليات بطولة “يو إف سي 254” في أبوظبي، التي أعلن فيها اعتزاله رياضة الألعاب القتالية وسط دموعه المنهمرة حزناً على وفاة والده هذا العام.

والتقى حبيب مع غايتجي السبت، في بطولة( UFC 254)، ضمن الحدث الرئيسي لمنافسات “جزيرة القتال”، إحدى الفعاليات التي تقام تحت مظلة اتحاد UFC واستضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ودافع حبيب الذي لم يعرف الهزيمة أبداً خلال مسيرته الرياضية، وفاز بجميع النزالات الـ29 التي خاضها، عن لقبه العالمي، وتعد مشاركته في البطولة، العودة الأولى لحلبة النزال بعد فوزه في أبوظبي عام 2019 على داستن بيوريه.

وفاز حبيب البالغ 31 عاماً ببطولات UFC في النسخ 165 و219 و223 و229 و242 في فئة الوزن الخفيف ضمن الحدث الرئيسي.