إسبانيا تعلن حالة الطوارئ في البلاد بسبب كورونا

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الأحد، أنه سيعلن حالة طوارئ جديدة في البلاد في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقالت صحيفة “El Pais” الإسبانية، إن حالة الطوارئ ستمنح السلطات في المناطق الإسبانية الحق في فرض القيود على الحركة وحظر التجوال بناء على الوضع الصحي لتلك المناطقة.

وبحسب الصحيفة، فإن السلطات ستتمكن أيضًا من وضع قيود على الأعمال وتحد من الأنشطة الاجتماعية مثل التجمعات خارج المنزل.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا حتى الآن مليون و46 ألفا و132 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات نحو 35 ألف حالة وفاة.