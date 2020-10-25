“العدل”: مسح شامل لكافة مدارس “انتخابات 2020”

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل عيسى البشر، أن الوزارة وفي إطار استعداداتها لإجراء انتخابات أعضاء مجلس الأمة 2020، تقوم بعمل مسح شامل لكافة المدارس المحددة لإجراء العملية الانتخابية واستكمال التجهيزات اللازمة فيها، وقد حددت وزارة الداخلية عدد (107) مدرسة كافة الدوائر كمقار للجان الانتخابية.

وأضاف البشر في تصريح صحافي، أن «الوزارة خاطبت المجلس الأعلى للقضاء بمناسبة صدور المرسوم رقم 150 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020 لتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية المشرفة على انتخابات مجلس الأمة وذلك تمهيداً لاستصدار القرارات الوزارية اللازمة في هذا الخصوص»، مشيراً إلى أن «الوزارة بصدد تشكيل لجنة إدارية لإعداد وتجهيز كافة الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للعملية الانتخابية، وكذلك تشكيل فريق عمل ميداني من ذوي الخبرة لاستيفاء التجهيزات اللازمة لكافة مقار اللجان الانتخابية».

وبين، أن «الوزارة تتعاون في ذلك مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة كوزارة الصحة، التربية، والداخلية، حيث تتضافر كافة الجهود لإنجاح العملية الانتخابية»، مؤكداً «التزام وزارة العدل الكامل بكافة التعليمات والإجراءات الصحية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين».