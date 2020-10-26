صحيفة: مليون جرعة لقاح لـ “كورونا” تصل الكويت مطلع العام

كشفت مصادر حكومية لصحيفة القبس أن لقاح «كورونا» سيصل إلى البلاد مطلع العام المقبل، وستكون الدفعة الأولى منه قرابة مليون جرعة للمواطنين أولاً، وللعاملين في المجال الصحي، والخطوط الأمامية، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، على أن تتلوها الشرائح الأخرى.

وقالت المصادر إن اللقاح سيكون من 3 شركات لها تجارب ناجحة وآمنة، هي: شركة أميركية، وأميركية – ألمانية، وبريطانية – هولندية، وأُنجز الاتفاق معها، وستكون الكويت من الدول الأولى بعد اعتماد استيراد اللقاح.

وأضافت أن استيراد اللقاح سيحتاج مراحل عدة، هي: التصنيع، والتوريد، والشحن، مبينة أن الاتفاقيات مع الشركات مرت بلجان داخل البلاد، مشددة على مأمونية اللقاح وبلا أي أعراض خطيرة عند التطعيم.

ووفق المصادر فإن تلقي اللقاح سيكون اختيارياً، لا إجبارياً، مرجحة أن تشهد الفترة المقبلة اشتراط بعض الدول على المسافرين القادمين إليها مستقبلاً أن يكونوا قد تلقوا اللقاح، الأمر الذي قد تضطر معه بعض الشرائح إلى الحصول عليه.

وختمت بأن السيطرة على الفيروس تتطلب تطعيم كل شرائح المجتمع من مواطنين ووافدين باللقاحات، وهو ما ستعكف على دراسته اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء، أمس، برئاسة وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح.