“التربية”: استقبال طلبات التسجيل بالصندوق الخيري لرعاية الطلبة غير محددي الجنسية

أعلنت وزارة التربية اليوم الثلاثاء البدء في استقبال طلبات التسجيل في الصندوق الخيري لرعاية الطلبة غير محددي الجنسية والمحتاجين عن العام الدراسي 2020/2021.

وقال الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبد المحسن الحويلة في تصريح صحفي إن استقبال طلبات المتقدمين سيكون في مبنى التعليم الخاص بمنطقة مبارك الكبير من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة السابعة مساء.

ودعا الحويلة المراجعين الى حجز موعد لتقديم الطلبات عبر منصة (متى) مبينا ان الصندوق الخيري سيقوم باستقبال طلبات الطلبة المستوفين لشروط القبول حتى 26 نوفمبرالمقبل.

وافاد ان الميزانية التقديرية للصندوق الخيري للعام الدراسي الحالي 2020/ 2021 تبلغ نحو سبعة ملايين دينار يستفيد منها أكثر من 18 ألف طالب وطالبة لافتا إلى أن قبول الطلبات سيتم وفق الشروط المحددة بعد تقديم المستندات الدالة على وجود مشكلات مادية بناء على تقرير الراتب وكشف البنك والأوراق الدالة على المصاريف الشهرية لرب الأسرة.

واضاف ان الشروط تتمثل في وجود بطاقة صالحة للطالب والأب والأم مع شهادة الميلاد للطالب أو بلاغ الولادة الى جانب صورة من آخر مؤهلين دراسيين (ناجح) وشهادة لمن يهمه الأمر من المدرسة إضافة إلى كشف حساب آخر 3 شهور وصورة من عقد الإيجار مع مطابقة الأصل وإثبات الحالة الإجتماعية فضلا عن ما يفيد بالالتزامات الشهرية للأسرة.

وأوضح الحويلة أنه بعد انتهاء لجنة الصندوق الخيري المختصة من مراجعة الطلبات المقدمة وتحديد أسماء المستحقين يتم تسليم الكشوفات التي تحمل اسماء الطلبة المتعثرين في سداد الرسوم الدراسية إلى المدارس الأهلية والنموذجية الخاصة التي تحتضن الطلبة الخاضعين للصندوق الخيري والتي تبلغ نحو 55 مدرسة ومن ثم يعقبها إيداع دفعات من المبالغ المقررة في حساباتها بالبنوك.

وأكد حرص قطاع التعليم الخاص على إحكام الرقابة على الصندوق الخيري وضبط آلية الصرف عبر إجراء تسوية شاملة من خلال صرف الدفعتين الأولى والثانية ومراجعة قوائم التسجيل والتحقق من قيد الطالب بالمدرسة واستمراره بها.