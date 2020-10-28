“التربية”: اختبارات ورقية في يناير للمرحلة الثانوية فقط

حسمت وزارة التربية مصير آلية الاختبارات الفصلية حيث توصل الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي د سعود الحربي اليوم، إلى عقد اختبارات ورقية لطلبة المرحلة الثانوية للصفوف من العاشر حتى الثاني عشر بالمدارس خلال شهر يناير المقبل أما بقية صفوف المراحل التعليمية تبقى كما هي الآلية المعمول بها حالياً ولا توجد لها اختبارات ورقية في المدارس.
آخر الآخبار
محليات
استقالة جماعية لـ6 وكلاء وزارة في المالية
28 أكتوبر، 2020
رياضة
استقالة رئيس برشلونة
28 أكتوبر، 2020
صحة وجمال
أخبار سارة عن لقاح أكسفورد ترفع آمال الخروج من أزمة كورونا
27 أكتوبر، 2020
أضف تعليق