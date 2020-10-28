“التربية”: اختبارات ورقية في يناير للمرحلة الثانوية فقط

حسمت وزارة التربية مصير آلية الاختبارات الفصلية حيث توصل الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي د سعود الحربي اليوم، إلى عقد اختبارات ورقية لطلبة المرحلة الثانوية للصفوف من العاشر حتى الثاني عشر بالمدارس خلال شهر يناير المقبل أما بقية صفوف المراحل التعليمية تبقى كما هي الآلية المعمول بها حالياً ولا توجد لها اختبارات ورقية في المدارس.