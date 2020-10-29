الكويت تدين “الجريمة الإرهابية” في مدينة نيس الفرنسية

أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة دولة الكويت وإستنكارها الشديدين ‏للجريمة الإرهابية البشعة التي وقعت اليوم الخميس في مدينة نيس الفرنسية وأسفرت ‏عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص الابرياء.

‏وأكدت الوزارة على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض لكافة ‏أشكال الإرهاب والتطرف والعنف الذي ‏ترفضه كافة الأديان السماوية والقيم الإنسانية وتجرمه‏ القوانين والأعراف الدولية.

وشددت الوزارة على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية ‏لنبذ أي ممارسات من شأنها أن تولد الكراهية بين الشعوب وتغذي الغلو والتطرف والارهاب،

‏وإختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.