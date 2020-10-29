الكويت تدين “الجريمة الإرهابية” في مدينة نيس الفرنسية

أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن إدانة دولة الكويت وإستنكارها الشديدين للجريمة الإرهابية البشعة التي وقعت اليوم الخميس في مدينة نيس الفرنسية وأسفرت عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص الابرياء.
وأكدت الوزارة على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف الذي ترفضه كافة الأديان السماوية والقيم الإنسانية وتجرمه القوانين والأعراف الدولية.
وشددت الوزارة على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لنبذ أي ممارسات من شأنها أن تولد الكراهية بين الشعوب وتغذي الغلو والتطرف والارهاب،
وإختتمت الوزارة بيانها بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
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