أعلنت المانيا اليوم الجمعة تسجيل 77 حالة وفاة و18681 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في الساعات ال24 الاخيرة.

وقال المعهد الحكومي المختص في رصد حالات الوباء (روبرت كوخ) في مؤتمر صحفي إن الاعداد اليومية الجديدة ترفع العدد الإجمالي للوفيات الى 10349 حالة وللاصابات الى 499694 إصابة بالفيروس التاجي.