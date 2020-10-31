قال وكيل وزارة النفط الكويتية الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح أن الوزارة طبقت نظام بصمة الوجه الإلكتروني لتسجيل الحضور والانصراف اليومي للموظفين وذلك ضمن جهودها في التحول الرقمي الكامل الذي تم إطلاقه في شهر فبراير الماضي.

وأوضح الشيخ نمر الصباح في بيان صحفي اليوم السبت أن وزارة النفط كانت سباقة في تطبيق نظام بصمة الوجه الإلكتروني بواسطة أجهزة الهاتف المحمول محليا.

وذكر أنها قامت كذلك بالاعتماد عليه منذ انتشار جائحة كورونا في البلاد ووقف نظام بصمة الاصبع ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي قامت بها الوزارة للحفاظ على الصحة والسلامة المهنية للموظفين.

وبين أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير شامل لخدماتها الرقمية الداخلية لتسهيل وتسريع الخدمات المقدمة فيها ورفع كفاءتها والحد من التدخل البشري في المعاملات.

وأشار إلى أن بصمة الوجه الإلكترونية مخزنة ضمن قواعد البيانات للتعرف على الموظفين ومرتبطة بنظام الموارد البشرية ما يسهم في سهولة تخزين وعرض بيانات الحضور والانصراف واستخراج التقارير اليومية من خلال نظام الموارد البشرية التي ترصد مدى التزام الموظفين بأوقات الدوام ويتم التدقيق عليها بكل سهولة ويسر.

وأكد أن نظام بصمة الوجه الإلكتروني ذو فعالية عالية في تسجيل الحضور والانصراف اليومي للموظفين ويتم في مدة لا تزيد على ثانيتين فضلا عن كونه ذو كفاءة وفعالية لمنع انتشار فيروس كورونا أو أي امراض أخرى إذ لا يحتاج إلى اللمس والتعقيم المستمر بعد الاستعمال كما هو الحال في جهاز بصمة الإصبع.

ولفت إلى أن وزارة النفط تسعى دائما إلى جعل بيئة العمل صحية وآمنة للموظفين لمواصلة سير العمل بأفضل صورة ممكنة بإيجاد حلول ناجحة لأي تحديات من خلال تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي والتقني والارتقاء بالأنظمة الإلكترونية عبر تطبيق أفضل الوسائل التقنية الحديثة والمتطورة.