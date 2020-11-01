وزيرة “الأشغال”: دعم واستثناءات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مزايدات لـ «السكنية»

ترأست وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة رنا الفارس اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية الذي شهد الموافقة على عدد من الفرص الاستثمارية والمزايدات تمهيداً لطرحها، وسط توجه من قبل الفارس بضرورة التركيز على حصر المشاركة في المزايدات على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، دعماً لهم مع منحهم العديد من الاستثناءات، وتأكيد الحرص على الدفع في هذه الفرص وسرعة طرحها بالرغم من تداعيات كورونا

وتضمن الاجتماع الموافقة على مستندات طرح الفرص التالية:

• الفرصة الاستثمارية S5 المتعلقة بتطوير مساحات تجارية في 3 مواقع في الضواحي B و C و D في مدينة صباح الأحمد السكنية.

• الفرصة الاستثمارية Q1 تطوير مركز تجاري وناد صحي في القطعة 3 من منطقة القيروان.

• الفرصة الاستثمارية في مشروع خيطان الجنوبي K1، التي هي عبارة عن تخصيص أرض لمشروع تجاري لخدمة القطعتين 1 و 2.

• طرح المزايدة الخاصة باستثمار قطعة أرض كورشة مؤقتة لأعمال صيانة وإصلاح السيارات بمدينة صباح الأحمد السكنية على أن تخصص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع استثنائهم من كفالة الصيانة، وتخفيض كفالة ضمان القيمة الإيجارية دعماً لهم.

مدارس خاصة

وفي السياق، قرر أعضاء مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية برئاسة الفارس الموافقة على اعتماد دراسة جدوى ومستندات التأهيل (FRQ) لعدد 8 فرص استثمارية جديدة جاءت على النحو التالية:

1- مستشفى خاص في مدينة جابر الأحمد السكنية.

2- جامعة خاصة في مدينة جابر الأحمد السكنية.

3- عدد (5) مدارس خاصة في مدينة جابر الأحمد السكنية.

4- مدرسة خاصة في مدينة صباح الأحمد السكنية.

وقد أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية دعوة الشركات المتخصصة للتأهيل المسبق للمشاركة في تطوير هذه الفرص الاستثمارية في المدينتين على ان يتم بدء استلام كراسة التأهيل من ادارة تطوير المشاريع بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بالنسبة للفرص المتعلقة بالمدارس الخاصة بدءاً من اليوم الأحد 1 نوفمبر 2020، وبقية الفرص الاستثمارية والمتمثلة في المستشفى الخاص والجامعة الخاصة بدءاً من الأحد 8 نوفمبر 2020.

أفرع مصرفية

كما تمت الموافقة من قبل مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على مستندات طرح مزايدة محدودة غير قابلة للتجزئة للانتفاع بموقع لتطوير وإدارة 5 أفرع مصرفية.

ورش تصليح سيارات

كما قام المجلس بالموافقة على مستندات طرح 3 مزايدات محدودة للانتفاع بثلاث مواقع كورش (مركز كهرباء وبنشر لإصلاح وصيانة السيارات)، على أن تخصص هذه المزايدات لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع استثنائهم من كفالة الصيانة، وتخفيض كفالة ضمان القيمة الإيجارية دعماً لهم.