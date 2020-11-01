“الشؤون”: ضوابط جديدة لجمع التبرعات إلكترونيا داخل الجمعيات الخيرية

عممت وزارة الشؤون الاجتماعية على جميع الجمعيات والمبرات الخيريه بالشروط والضوابط الخاصه بجمع التبرعات والتي تضمنت ضوابط جديدة للجمع من خلال أجهزة الجمع الالكتروني الموجودة في المقرات الخاصة بالجمعيات، وذلك تنفيذاً للقرار الوزاري 36 / لسنة 2020 في شأن تعديل لائحة جمع التبرعات بما يتوافق مع المتطلبات الدولية للأنظمة المالية.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي، أنها قامت بحملة تفتيشية على الجمعيات الخيرية للتأكد من الإلتزام بتطبيق الشروط والتأكد من توافر الموافقات والاشتراطات حتى يتم اعتماد الاجهزة، مبينة أنه تم الكشف حتى تاريخه على 20 موقعاً تتبع 4 جمعيات خيرية.

وأوضحت أن أبرز الشروط هو الالتزام بالمواصفات وحملها لأرقام تسلسلية واضحة وعدد الأجهزة والتعريف بهوية المتبرع من خلال استخدام البطاقه المدنية وتزويد الوزارة بالعقود مع شركات نقل الأموال.

وأكدت الوزارة أنها ستستمر بتنفيذ الحملات لحين الانتهاء من الكشف على كافة الاجهزة وإعتماد المطابقة للمواصفات وإزالة المخالف منها، حيث ان الوزارة حريصة على نزاهة العمل الخيري وتحصينه من أي شبهات.