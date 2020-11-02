الشيتان يكلف أسيل المنيفي للقيام بأعمال وكيل وزارة المالية

أصدر وزير المالية براك الشيتان قراراً وزارياً بندب الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة أسيل سليمان السعد المنيفي للقيام بأعمال وكيل وزارة المالية بالاضافة الى عملها، وكذلك صدرت قرارات وزارية بتكليف بعض مدراء الادارات بالوزارة للقيام بأعمال الوكلاء المساعدين حسب القطاعات، على النحو التالي:

● أسامة جاسم أحمد القصار (قطاع الشئون المالية والضريبية).

● طلال نمش صالح النمش (قطاع الشئون الاقتصادية).

● بدر راشد عبدالرحمن السليطين (قطاع شئون المحاسبة العامة).

● مشعل منديل ضيف الله القحص (قطاع شئون التخزين ونظم الشراء).

● عبدالناصر جاسم محمد العبدالله (قطاع شئون الخدمات العامة).