هجوم في وسط العاصمة النمساوية فيينا

شهدت العاصمة النمساوية فيينا مساء يوم الاثنين، هجوما مسلحا راح ضحيته 7 أشخاص على الأقل، فيما أصيب العشرات.

وفي ما يلي تسلسل الأحداث:

– إطلاق أعيرة نارية في وسط العاصمة فيينا.

– وسائل إعلام نمساوية: هجوم مسلح يستهدف معبدا يهوديا.

– الشرطة تدعو لتجنب جميع الأماكن العامة أو المواصلات.

– مقتل 7 أشخاص في الهجوم.

– الشرطة تعلن إصابة ضابط بجروح خطيرة في إطلاق نار في وسط فيينا.

– اعتقال مشتبه به بشأن إطلاق النار.

– أحد المهاجمين يفجر نفسه.

– مقتل أحد عناصر المجموعة المسلحة.

– الداخلية النمساوية لا تستبعد أن يكون إطلاق النار وسط فيينا هجوما إرهابيا.

– انتشار كثيف للشرطة في فيينا.

– وزير الداخلية: نعتقد أن هجوم فيينا نفذه عدة أشخاص.

– وزير الداخلية: نعتقد أن إطلاق النار في فيينا هجوم إرهابي.

– الشرطة: هجوم فيينا شمل 6 مواقع.

– الداخلية: لا يمكن تأكيد أو استبعاد ارتداء أحد المهاجمين حزاما ناسفا.

– الجيش النمساوي يشارك في عملية خاصة في وسط فيينا ويتولى حماية مرافق العاصمة.

– الشرطة تلقي القبض على 4 مشاركين في تنفيذ هجوم فيينا.