هجوم في وسط العاصمة النمساوية فيينا

شهدت العاصمة النمساوية فيينا مساء يوم الاثنين، هجوما مسلحا راح ضحيته 7 أشخاص على الأقل، فيما أصيب العشرات.
وفي ما يلي تسلسل الأحداث:
– إطلاق أعيرة نارية في وسط العاصمة فيينا.
– وسائل إعلام نمساوية: هجوم مسلح يستهدف معبدا يهوديا.
– الشرطة تدعو لتجنب جميع الأماكن العامة أو المواصلات.
– مقتل 7 أشخاص في الهجوم.
– الشرطة تعلن إصابة ضابط بجروح خطيرة في إطلاق نار في وسط فيينا.
– اعتقال مشتبه به بشأن إطلاق النار.
– أحد المهاجمين يفجر نفسه.
– مقتل أحد عناصر المجموعة المسلحة.
– الداخلية النمساوية لا تستبعد أن يكون إطلاق النار وسط فيينا هجوما إرهابيا.
– انتشار كثيف للشرطة في فيينا.
– وزير الداخلية: نعتقد أن هجوم فيينا نفذه عدة أشخاص.
– وزير الداخلية: نعتقد أن إطلاق النار في فيينا هجوم إرهابي.
– الشرطة: هجوم فيينا شمل 6 مواقع.
– الداخلية: لا يمكن تأكيد أو استبعاد ارتداء أحد المهاجمين حزاما ناسفا.
– الجيش النمساوي يشارك في عملية خاصة في وسط فيينا ويتولى حماية مرافق العاصمة.
– الشرطة تلقي القبض على 4 مشاركين في تنفيذ هجوم فيينا.
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