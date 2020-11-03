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عشية الانتخابات.. بايدن يتقدم على ترامب في فلوريدا

3 نوفمبر، 2020
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بدا المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن متقدما بفارق طفيف عن منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في ولاية فلوريدا في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية لعام 2020

وأظهر استطلاع بثته رويترز/إبسوس يوم الاثنين أن نتيجة المرشحين متقاربة بشدة في ولايتي نورث كارولاينا وأريزونا.

وقبل أسبوع، أظهر استطلاع رويترز/إبسوس نتيجة شديدة التقارب بين ترامب وبايدن في الولايات الثلاث.

وأشار الاستطلاع إلى أن 50 في المئة من الناخبين المرجحين يساندون بايدن في حين يؤيد 46 في المئة ترامب. وكان الاستطلاع السابق يشير إلى تأييد 49 في المئة لبايدن و47 في المئة لترامب.

وأُجري استطلاع فلوريدا في الفترة من 27 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر.

وفي أريزونا أُجري الاستطلاع في نفس الفترة وأظهر تقدم بايدن بنسبة 49 في المئة على ترامب الذي حصل على 47 في المئة.

وفي نورث كارولاينا كانت نسبة تأييد بايدن 49 في المئة مقابل 48 في المئة لترامب.

وأوضح استطلاع أخير أُجري على مستوى البلاد أن بايدن ينال تأييد غالبية الناخبين المحتملين، إذ قال 52 في المئة إنهم يدعمونه بينما قال 44 في المئة إنهم سيعطون أصواتهم لترامب.

وأُجري الاستطلاع على مستوى البلاد في الفترة من 29 أكتوبر إلى الثاني من نوفمبر وشمل 1333 شخصا بينهم 914 ناخبا مرجحا. وهو يحمل هامش خطأ بواقع أربع نقاط مئوية.

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