“الصحة”: إقبال ضعيف من متعافي “كورونا” على التبرع بالبلازما

كشفت مديرة إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة د. ريم الرضوان أن برنامج التبرع بالبلازما جمع ما يعادل 1700 كيس، تم صرف 1200 كيس بمعدل 200 شهريا، خلال جائحة كورونا، منذ أبريل الماضي حتى الآن.

وقالت الرضوان، في تصريح صحافي، إن “الحاجة إلى البلازما المناعية متزايدة، لكن لوحظ قلة الإقبال على التبرع من قبل المتعافين، لذا نناشد المواطنين والمقيمين المتعافين من المرض، والذين تنطبق عليهم شروط التبرع المبادرة إلى التبرع، من أجل تلبية الطلب المتزايد على البلازما المناعية لانقاذ حياة المرضى، وفقا للتحديث الصادر من منظمة الغذاء والدواء الأميركية FDA، والخاص باعتماد استخدام البلازما المناعية لعلاج المرضى المصابين، والطلب المستمر عليها من قبل المستشفيات”.

وأكدت أن هناك إجراءات وشروطا لابد من استيفائها قبل عملية التبرع بالبلازما، وهي أن يكون قد مر 14 يوما على المتعافي بعد خلوه من الأعراض، وانتهاء فترة الحجر الصحي، وأن يكون ممن تنطبق عليهم شروط التبرع مثل أكبر من 18 سنة، وألا يعاني من أي أمراض مزمنة.

ودعت المتعافين الراغبين في التبرع إلى التسجيل في المنصة الإلكترونية عبر الرابط: https:btas-kw.org/ccpdonation، لمعرفة شروط التبرع، وأخذ موعد للتبرع في بنك الدم المركزي بالجابرية، أو مركز الشيخة سلوى للخلايا الجذعية والحبل السري بمنطقة الصباح الصحية.