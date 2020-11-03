ترامب: نتقدم بشكل حازم في الانتخابات

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه، يتقدم بشكل حاسم في الانتخابات، بما في ذلك بالولايات المتأرجحة بينها فلوريدا.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها الثلاثاء أمام موظفي حملته الانتخابية في ولاية فيرجينيا: “سمعت أننا نسير بشكل جيد في فلوريدا وأريزونا ونتقدم بشكل رائع في تكساس. سمعت أننا نتقدم في كل الأماكن، وهذا أمر ممتاز”.

ودعا ترامب المواطنين الأمريكيين إلى تجاوز الخلافات الحزبية، مبينا: “يجب على الجميع التوصل إلى توافق، وأعتقد أن النجاح سيدفعنا إلى التوحد”.

وانطلقت الثلاثاء عمليات التصويت المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، ونائب الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص منهم بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة كورونا.

ويأتي السباق الانتخابي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة، بينما تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بايدن على ترامب من حيث مستوى الشعبية.

كما تجري الثلاثاء انتخابات أعضاء مجلس النواب وثلث سيناتورات مجلس الشيوخ للكونغرس الأمريكي.

المصدر: وكالات