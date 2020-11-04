السند: عودة الحظر الجزئي في البلاد خيار يطرح في حال الزيادة الطردية في عدد الإصابات

أكد المتحدث الرسمي بوزارة الصحة د. عبدالله السند متابعة المنظومة الصحية في البلاد لكافة تطورات ومؤشرات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد محليا ودوليا لافتا إلى عودة انتشار الفيروس في كثير من دول العالم بأرقام قياسية تجاوزت المسجلة في بدايات ظهور الفيروس.

وقال د. عبدالله السند في بيان صحفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن وزارة الصحة ممثلة بقطاع الصحة العامة يقوم بتحديث الاجراءات والخيارات الصحية المتاحة بصورة متواصلة بناء على تطورات انتشار الفيروس في البلاد وعدد الإصابة ونسبة إشغال غرف العناية المركزة.

وبين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام عن عودة الحظر الجزئي في البلاد فهو خيار يطرح في حال الزيادة الطردية في عدد الإصابات – لا سمح الله – مثلما يحدث الآن في كثير من الدول حول العالم في القارة الأوربية والأمريكية وأن وزارة الصحة ممثلة بالفريق الفني والمختصين في الصحة العامة والوبائيات تقوم بعرض تقرير دوري لمجلس الوزراء الموقر ويشمل ذلك بعض التصورات والمقترحات في حال الزيادة الطردية في عدد الاصابات.

وشدد د. عبدالله السند على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والتوصيات الصحية الصادرة من الوزارة داعيا جميع المواطنين والمقيمين الى أخذ تلك التوصيات على محمل الجد حفاظا على صحتهم وصحة وعائلاتهم وعلى المنظومة الصحية في البلاد.