بايدن “واثق” بالفوز وترامب “يرفض السماح بسرقة الانتخابات”

أكد المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، ثقته في قدرته على الفوز، بينما رد غريمه الرئيس الحالي دونالد ترامب بتغريدة على تويتر، قال فيها إنه “يرفض السماح بسرقة الانتخابات”.

وفي خطاب ألقاه امام أنصاره، قال جو بايدن : “نحن على المسار الصحيح للفوز بالانتخابات.. لن أعلن نتائج الانتخابات لكني متفائل من النتيجة النهائية.. نشعر بالثقة في الفوز”.

وأعرب بايدن عن أمله في الفوز بولايتي ميشيغان وبنسلفانيا، قائلا: “واثق أن الحملة فازت بأريزونا، وأشعر بالرضا تجاه ويسكونسن وميشيغان و بنسلفانيا “.

من جانبه، غرد الرئيس دونالد ترامب على حسابه في تويتر، في نفس التوقيت الذي ألقاه فيه بايدن خطابه.

وقال في التغريدة إنه “متقدم بقوة في الانتخابات”، معربا عن رفضه لمحاولة الحزب الديمقراطي “سرقة الانتخابات”.

وأضاف متحديا غريمه: “سألقي كلمة الليلة لإعلان الفوز”. ومن المنتظر أن يلقي ترامب كلمته بعد قليل.