ترامب يطلب من القضاء تعليق فرز الأصوات في ميشغان

قالت حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إنها تقدمت بطلب من أجل وقف فرز الأصوات في ولاية ميشغان، مضيفة أن الجمهوريين تم منعهم من عد الأصوات في بعض مناطق الولاية.

ويأتي طلب حملة ترامب فيما تظهرُ النتائج الأولية تقدمُ المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في ولاية ميشغان، التي يصلُ عدد مندوبيها في المجمع الانتخابي إلى 16.

وتشير أرقام مركز إديسون إلى أن بايدن يتقدم بـ 49.4 في المئة، بينما حصل ترامب على 48.8 في المئة، وذلك بعد فرز 99 في المئة من الأصوات.

وعلى مستوى المجمع الانتخابي الذي يضمُ 538 من الناخبين الكبار، يتقدم بايدن حتى الآن بـ238 صوتا.

في المقابل، حصل ترامب على 213 صوتا بينما يحتاجُ المرشح إلى 270 صوتا لأجل ضمان الفوز.

وأكد مدير حملة ترامب أن الفوز سيكون من نصيب المرشح الجمهوري الذي يحظي بتأييد واسع وفاز بعدد من الولايات المتأرجحة والحاسمة.

من ناحيتها، قالت حملة بايدن إنها ترجح أيضا فوز المرشح الديمقراطي، مؤكدة أنه سيحصل على أكثر من 270 صوتا المطلوبة لأجل الفوز.

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إنه كان متقدما بالأمس في عدة ولايات، أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن، لكن النتائج بدأت تتغير بطريقة سحرية، فيما بادرت حملة بايدن، إلى إبداء التفاؤل بالفوز.

وندد المرشح الجمهوري، بما اعتبرهُ ظهورا لبطاقات انتخابية مفاجئة في محاولة لترجيح كفة بايدن الذي يتقدم حتى الآن بـ238 صوتا في المجمع الانتخابي.

وفي وقت سابق، أكد ترامب أنه “فاز” في الانتخابات، على الرغم من استمرار تعداد الأصوات، وقال في كلمة مقتضبة في البيت الأبيض “سنفوز بها (الانتخابات).. بالنسبة لي لقد فزنا بها بالفعل”.

وتحدث ترامب عن “تزوير”، وأكد أنه يعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا، مضيفا “نحن مستعدون للاحتفال بشيء رائع”، وفقا لما ذكرته رويترز.

وقال ترامب إن “مجموعة بائسة للغاية من الأشخاص” تحاول حرمانه من ملايين الأصوات، وأعلن أنه سيلجأ إلى المحكمة العليا للاعتراض على تعداد الأصوات.