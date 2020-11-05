رغم عدم تحديد الفائز بالانتخابات بعد.. بايدن يطلق موقعا خاصا بالفترة الانتقالية

على خلفية استمرار عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية، أطلقت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن موقعا خاصا يمهد الطريق لتسليم الحكم إليه من الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

ونُشرت على الصفحة الرئيسة للموقع الانتقالي التابع لحملة بايدن والمرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس حتى الآن رسالة واحدة فقط تنص على أن “الشعب الأمريكي سيحدد من سيخدم كرئيس جديد للولايات المتحدة”، مشيرة إلى أن عملية فرز الأصوات لا تزال متواصلة في بعض الولايات.

وتابعت الرسالة: “الأزمات التي تواجه البلاد صارمة، بداية من الجائحة وصولا إلى الركود الاقتصادي وتغيرات المناخ والظلم العنصري، وسيواصل الفريق الانتقالي استعداداته بأقصى سرعة لتمكين إدارة بايدن-هاريس من الشروع في العمل الدؤوب اعتبارا من اليوم الأول”.

ويأتي ذلك في وقت تمكن فيه بايدن من إحراز تقدم على حساب ترامب في الانتخابات، لكن فرز الأصوات لا يزال مستمرا في عدد من الولايات الرئيسية لتحديد الفائز بالانتخابات.

المصدر: RT