ترامب يتساءل: أين بطاقات اقتراع العسكريين في جورجيا؟

واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريداته الخميس، مع وصول السباق الرئاسي إلى مرحلة حاسمة اظهرت تقدم منافسه الديمقراطي جو بايدن في أربع ولايات حاسمة تجعله الأقرب للفوز.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر:” أين بطاقات اقتراع العسكريين المفقودة في جورجيا؟ ماذا حدث لها؟”، في تشكيك جديد بعمليات فرز الأصوات داخل الولاية التي كان يتصدرها قبل أن تتحول النتائج لصالح منافسه بايدن لكن بشكل طفيف.

وأعلنت ولاية جورجيا أنّها ستعيد فرز أصوات الناخبين في الولاية. وقال سكرتير الولاية براد رافنسبرغر في مؤتمر صحفي في أتلانتا، إنّ المنافسة في جورجيا “لا تزال محتدمة”، مضيفا أنّه “في ظل هامش ضيق إلى هذا الحد، ستتم إعادة فرز الأصوات في جورجيا”.

وأظهرت النتائج صباح الجمعة تقدم جو بايدن بـ1500 صوت في جورجيا، الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة والتي اعتادت التصويت للجمهوريين منذ العام 1996.

وأضاف رافنسبرغر “العد النهائي في جورجيا (…) له تأثير هائل على البلاد بكاملها”.

وتابع “الرهانات كبيرة وأعصاب الجميع مشدودة. لن ندع هذه المناقشات تصرف انتباهنا عن عملنا. سنفعل الأمور بالشكل الصحيح وسندافع عن نزاهة انتخاباتنا”.

ولفت إلى أن جورجيا سمحت للمراقبين من الفريقين بمراقبة العد بعدما ادعى ترامب، دون أي دليل، أن التزوير جار في كل أنحاء البلاد.