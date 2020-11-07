عربي وعالمي

مناصرو بايدن يحتفلون.. مع استمرار تقدمه وتوسيع الفارق مع ترامب

7 نوفمبر، 2020
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خرج مناصرو المرشح الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن للاحتفال في فيلادلفيا، مع استمرار تقدم بايدن في بنسيلفانيا وتوسيع الفارق مع ترامب.

ووسع المرشح الديمقراطي تقدمه على الرئيس دونالد ترامب في ولاية جورجيا إلى أكثر من 4 آلاف صوت، بينما في بنسلفانيا ارتفع الفارق بينه وبين المرشح الجمهوري إلى أكثر من 15 ألف صوت.

وتمكن بايدن من زيادة الفارق الذي يتقدم به على منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، في ولايتي جورجيا وبنسلفانيا الحاسمتين، اليوم الجمعة، وبات قاب قوسين أو أدنى من الفوز في سباق البيت الأبيض بعد ثلاثة أيام من إغلاق مراكز الاقتراع، حسب آخر مؤشرات فرز الأصوات بصناديق الاقتراع.

 

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