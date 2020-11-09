“المعلومات المدنية”: تسجيل أفراد على أرض فضاء.. غير صحيح

نفت الهيئة العامة للمعلومات المدنية ما ورد في فيديو متداول “يحوي معلومات مغلوطة وغير صحيحة عن تسجيل أفراد على أرض فضاء”، مؤكدة أن “النظام الآلي في الهيئة لا يسمح بتاتا بتسجيل أي فرد على أرض فضاء، بالإضافة الى أن المنزل المذكور قائم منذ سنة 1987 حتى الآن”.

وقالت الهيئة إن “الادعاء بأن هذه الأرض مسجل عليها 100 فرد ينافي الحقيقة حيث يقطن المنزل 4 أسر بإجمالي 25 فردا فقط”.

وأضافت “أما ما احتواه الكشف المنشور عن 350 فردا في قطعة 3 فهي كذلك معلومة غير صحيحة، حيث تبين أن كثيرا من هذه الأسماء تسكن في عناوين مختلفة ومخالفة لما هو مذكور بالكشف”.

وإذ جددت دعوتها لكل من لديه شكوى بشأن بيانات القاطنين للتقدم ببلاغ الى النيابة العامة، لفتت الهيئة الى انها سبق وأن كررت طلبها أكثر من مرة إلا أنه لم تصلها أي شكوى حتى تاريخه.