فريق بايدن: عقدنا محادثات مع شركات الأدوية للتوصل إلى لقاح لعلاج كورونا

قال متحدث باسم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أمس الأحد إن مستشاري الرعاية الصحية لبايدن أجروا محادثات مع المسؤولين التنفيذيين لصناعة الأدوية في برنامج للحكومة الأمريكية للتعجيل بالتوصل لعلاج محتمل لمرض كوفيد-19.

وفي ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب، أبرم برنامج (وارب سبيد)​اتفاقات مع العديد من شركات صناعة الأدوية في محاولة للمساعدة في تعجيل البحث عن علاجات فعالة للمرض وسط تفشي جائحة فيروس كورونا. ويشير إحصاء لرويترز إلى أن عدد حالات الوفاة جراء كوفيد -19 في الولايات المتحدة تجاوز 237 ألف حالة مع تسجيل أكثر من 9.9 مليون حالة إصابة حتى الآن منذ بدء تفشي المرض.

وقال أندور بيتس المتحدث باسم بايدن في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني “كما قلنا سابقًا في سبتمبر أنه نظرا لالتزام الرئيس المنتخب جو بايدن تماما بالمساعدة في تطوير لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا بأسرع ما يمكن فقد تلقى مستشارو الحملة الطبيون إحاطة إعلامية من الشركات التي تعمل على إنتاج اللقاحات حتى تتم إحاطتهم علما بهذه العملية”.

وتعهد بايدن “بالاستماع إلى العلم” مع دعوة خطته الخاصة بفيروس كورونا إلى زيادة الاختبارات وتتبع جهات المخالطة ووعد بتعيين مسؤول مهمته الإشراف على خطوط توريد المعدات الحيوية.

وكان وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار قد قال في أواخر أكتوبر تشرين الأول بأن من المرجح أن يكون لدى الولايات المتحدة ما يكفي من لقاحات كوفيد-19 الآمنة والفعالة لتطعيم الأمريكيين الأكثر عرضة للخطر بحلول نهاية 2020.

وقالت بلومبرج إن مستشاري بايدن أوضحوا في محادثاتهم لمسؤولي شركات الأدوية عدم حرص إدارة بايدن على إجراء تغييرات في برنامج (وارب سبيد) تؤدي إلى تعطيل مساعي الحصول على أدوية ولقاحات جديدة في السوق.